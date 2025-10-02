How much house does $500,000 buy you in Lakeland?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Ocala, FL.

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Lakeland?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Lakeland right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

136 Jack Pine St, Lake Wales, FL 33859

- Price: $500,000

- 8 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,058

- See 136 Jack Pine St, Lake Wales, FL 33859 on Redfin.com

436 Orange Cosmos Blvd, Davenport, FL 33837

- Price: $499,900

- 6 bedrooms, 5.5 bathrooms

- Square feet: 3,579

- See 436 Orange Cosmos Blvd, Davenport, FL 33837 on Redfin.com

394 Orange Cosmos Blvd, Davenport, FL 33837

- Price: $500,000

- 6 bedrooms, 5.5 bathrooms

- Square feet: 3,579

- See 394 Orange Cosmos Blvd, Davenport, FL 33837 on Redfin.com

918 Highgate Park Blvd, Davenport, FL 33897

- Price: $499,999

- 5 bedrooms, 5 bathrooms

- Square feet: 2,499

- See 918 Highgate Park Blvd, Davenport, FL 33897 on Redfin.com

137 Drayton Ave, Davenport, FL 33837

- Price: $499,990

- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 3,430

- See 137 Drayton Ave, Davenport, FL 33837 on Redfin.com

344 Cherokee Ave, Haines City, FL 33844

- Price: $499,950

- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 2,532

- See 344 Cherokee Ave, Haines City, FL 33844 on Redfin.com

1320 Lava Tree Dr, Davenport, FL 33897

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 2,293

- See 1320 Lava Tree Dr, Davenport, FL 33897 on Redfin.com

866 Paradise Dr, Davenport, FL 33897

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 2,283

- See 866 Paradise Dr, Davenport, FL 33897 on Redfin.com

927 Paradise Dr, Davenport, FL 33897

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 2,283

- See 927 Paradise Dr, Davenport, FL 33897 on Redfin.com

4254 Lana Ave, Davenport, FL 33897

- Price: $499,990

- 5 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 2,283

- See 4254 Lana Ave, Davenport, FL 33897 on Redfin.com

913 Dorset Pl, Davenport, FL 33896

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,221

- See 913 Dorset Pl, Davenport, FL 33896 on Redfin.com

2422 Slippery Rock St, Auburndale, FL 33823

- Price: $499,999

- 5 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,191

- See 2422 Slippery Rock St, Auburndale, FL 33823 on Redfin.com

119 Gerber Dairy Rd, Eagle Lake, FL 33839

- Price: $500,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,956

- See 119 Gerber Dairy Rd, Eagle Lake, FL 33839 on Redfin.com

136 Henley Cir, Davenport, FL 33896

- Price: $499,990

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,055

- See 136 Henley Cir, Davenport, FL 33896 on Redfin.com

437 Grand Reserve Dr, Davenport, FL 33837

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,783

- See 437 Grand Reserve Dr, Davenport, FL 33837 on Redfin.com

372 Famagusta Dr, Davenport, FL 33896

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 2,020

- See 372 Famagusta Dr, Davenport, FL 33896 on Redfin.com

1125 Rolling Woods Ln, Lakeland, FL 33813

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,800

- See 1125 Rolling Woods Ln, Lakeland, FL 33813 on Redfin.com

601 Peninsular Dr, Lakeland, FL 33813

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,836

- See 601 Peninsular Dr, Lakeland, FL 33813 on Redfin.com

988 Classic View Dr, Auburndale, FL 33823

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,834

- See 988 Classic View Dr, Auburndale, FL 33823 on Redfin.com

474 Amethyst Ave, Auburndale, FL 33823

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,635

- See 474 Amethyst Ave, Auburndale, FL 33823 on Redfin.com

518 Grand Reserve Dr, Davenport, FL 33837

- Price: $499,990

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,582

- See 518 Grand Reserve Dr, Davenport, FL 33837 on Redfin.com

1509 Little Johns Trl, Lakeland, FL 33809

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,572

- See 1509 Little Johns Trl, Lakeland, FL 33809 on Redfin.com

295 Whirlaway Dr, Davenport, FL 33837

- Price: $499,999

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,043

- See 295 Whirlaway Dr, Davenport, FL 33837 on Redfin.com

18231 Commonwealth Ave N, Polk City, FL 33868

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 1,979

- See 18231 Commonwealth Ave N, Polk City, FL 33868 on Redfin.com

10 Webb Rd, Winter Haven, FL 33881

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,001

- See 10 Webb Rd, Winter Haven, FL 33881 on Redfin.com

1264 Buckeye Rd Ne, Winter Haven, FL 33881

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,912

- See 1264 Buckeye Rd Ne, Winter Haven, FL 33881 on Redfin.com

6638 Hatcher Rd, Lakeland, FL 33811

- Price: $500,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,915

- See 6638 Hatcher Rd, Lakeland, FL 33811 on Redfin.com

5004 Musket Dr, Lakeland, FL 33810

- Price: $499,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,063

- See 5004 Musket Dr, Lakeland, FL 33810 on Redfin.com

334 Grosvenor Loop, Davenport, FL 33897

- Price: $500,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,905

- See 334 Grosvenor Loop, Davenport, FL 33897 on Redfin.com

196 Indian Wells Ave, Kissimmee, FL 34759

- Price: $499,900

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,101

- See 196 Indian Wells Ave, Kissimmee, FL 34759 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.