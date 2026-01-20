Cities with the fastest-growing home prices in the Miami metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $359,078 in December, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

#30. Gun Club Estates, FL

- 1-year price change: -$16,686 (-4.5%)

- 5-year price change: +$106,175 (+43.0%)

- Typical home value: $353,086 (#92 most expensive city in metro)

#29. Palm Beach Shores, FL

- 1-year price change: -$16,662 (-2.1%)

- 5-year price change: +$271,782 (+54.6%)

- Typical home value: $769,247 (#20 most expensive city in metro)

#28. Royal Palm Beach, FL

- 1-year price change: -$16,513 (-3.4%)

- 5-year price change: +$146,096 (+44.4%)

- Typical home value: $474,977 (#57 most expensive city in metro)

#27. Doral, FL

- 1-year price change: -$16,474 (-2.9%)

- 5-year price change: +$182,418 (+50.6%)

- Typical home value: $543,122 (#45 most expensive city in metro)

#26. The Hammocks, FL

- 1-year price change: -$16,452 (-3.0%)

- 5-year price change: +$181,399 (+51.1%)

- Typical home value: $536,079 (#46 most expensive city in metro)

#25. Palm Springs, FL

- 1-year price change: -$16,082 (-5.8%)

- 5-year price change: +$79,172 (+43.9%)

- Typical home value: $259,354 (#110 most expensive city in metro)

#24. Miami, FL

- 1-year price change: -$15,698 (-2.7%)

- 5-year price change: +$200,899 (+54.1%)

- Typical home value: $572,304 (#41 most expensive city in metro)

#23. Brownsville, FL

- 1-year price change: -$15,583 (-3.6%)

- 5-year price change: +$165,219 (+65.3%)

- Typical home value: $418,239 (#74 most expensive city in metro)

#22. North Lauderdale, FL

- 1-year price change: -$15,420 (-4.3%)

- 5-year price change: +$96,576 (+38.6%)

- Typical home value: $346,825 (#94 most expensive city in metro)

#21. Hialeah, FL

- 1-year price change: -$15,401 (-3.4%)

- 5-year price change: +$144,445 (+49.0%)

- Typical home value: $439,410 (#65 most expensive city in metro)

#20. Haverhill, FL

- 1-year price change: -$14,763 (-2.9%)

- 5-year price change: +$154,575 (+46.0%)

- Typical home value: $490,953 (#54 most expensive city in metro)

#19. Westview, FL

- 1-year price change: -$14,542 (-3.0%)

- 5-year price change: +$180,261 (+63.2%)

- Typical home value: $465,414 (#59 most expensive city in metro)

#18. Miami Lakes, FL

- 1-year price change: -$14,170 (-2.1%)

- 5-year price change: +$220,198 (+51.8%)

- Typical home value: $645,238 (#30 most expensive city in metro)

#17. Mangonia Park, FL

- 1-year price change: -$13,844 (-4.6%)

- 5-year price change: +$86,108 (+42.9%)

- Typical home value: $287,046 (#104 most expensive city in metro)

#16. Florida City, FL

- 1-year price change: -$13,321 (-3.5%)

- 5-year price change: +$140,050 (+61.5%)

- Typical home value: $367,774 (#86 most expensive city in metro)

#15. Cutler Bay, FL

- 1-year price change: -$12,988 (-2.3%)

- 5-year price change: +$207,263 (+58.7%)

- Typical home value: $560,350 (#43 most expensive city in metro)

#14. Pahokee, FL

- 1-year price change: -$10,846 (-5.2%)

- 5-year price change: +$58,572 (+42.3%)

- Typical home value: $197,115 (#116 most expensive city in metro)

#13. West Little River, FL

- 1-year price change: -$9,059 (-2.1%)

- 5-year price change: +$160,001 (+58.8%)

- Typical home value: $432,208 (#69 most expensive city in metro)

#12. Westgate-Belvedere Homes, FL

- 1-year price change: -$6,679 (-1.8%)

- 5-year price change: +$114,250 (+46.0%)

- Typical home value: $362,362 (#87 most expensive city in metro)

#11. Westwood Lake, FL

- 1-year price change: -$6,458 (-1.0%)

- 5-year price change: +$227,373 (+54.7%)

- Typical home value: $642,714 (#31 most expensive city in metro)

#10. Ocean Ridge, FL

- 1-year price change: -$953 (-0.1%)

- 5-year price change: +$585,268 (+75.1%)

- Typical home value: $1,364,318 (#13 most expensive city in metro)

#9. Southwest Ranches, FL

- 1-year price change: -$673 (-0.0%)

- 5-year price change: +$618,943 (+79.8%)

- Typical home value: $1,394,543 (#12 most expensive city in metro)

#8. Surfside, FL

- 1-year price change: +$96 (+0.0%)

- 5-year price change: +$555,238 (+81.8%)

- Typical home value: $1,233,969 (#14 most expensive city in metro)

#7. Lake Clarke Shores, FL

- 1-year price change: +$428 (+0.1%)

- 5-year price change: +$235,724 (+58.4%)

- Typical home value: $639,672 (#32 most expensive city in metro)

#6. Tamiami, FL

- 1-year price change: +$436 (+0.1%)

- 5-year price change: +$224,121 (+59.5%)

- Typical home value: $601,049 (#38 most expensive city in metro)

#5. University Park, FL

- 1-year price change: +$471 (+0.1%)

- 5-year price change: +$238,382 (+58.3%)

- Typical home value: $647,175 (#29 most expensive city in metro)

#4. Belle Glade, FL

- 1-year price change: +$1,091 (+0.4%)

- 5-year price change: +$96,186 (+54.2%)

- Typical home value: $273,522 (#108 most expensive city in metro)

#3. South Bay, FL

- 1-year price change: +$1,959 (+0.9%)

- 5-year price change: +$79,320 (+55.1%)

- Typical home value: $223,392 (#113 most expensive city in metro)

#2. Golf, FL

- 1-year price change: +$149,565 (+5.4%)

- 5-year price change: +$1,717,284 (+140.1%)

- Typical home value: $2,942,942 (#5 most expensive city in metro)

#1. Golden Beach, FL

- 1-year price change: +$440,006 (+6.3%)

- 5-year price change: +$3,738,161 (+101.3%)

- Typical home value: $7,429,648 (#1 most expensive city in metro)