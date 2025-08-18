2025 High School Football Game of the Week!

It’s back! 99JAMZ proudly presents the High School Football Game of the Week, spotlighting the best matchups from Broward and Miami-Dade counties! Catch all the live action on-site as top teams battle it out under the Friday night lights.
Stop by the 99JAMZ tent for your chance to win FREE University of Miami merchandise, courtesy of the We The Best Foundation.
- 8/23 at 6:30pm: Miami Central Senior High School vs Raines
- 8/28 at 7pm: Miami Norland Senior vs Miami Carol City Senior High
- 9/4 at 7pm: Miami Northwestern Senior High School vs Carol City Senior
- 9/5 at 7pm: Chaminade-Madonna Prep vs American Heritage
- 9/12 at 7pm: Plantation High School vs Piper High School
- 9/18 at 7pm: Miami Killian Senior High School vs Palmetto
- 9/26 at 7:30pm: Miami Southridge Senior High School vs Homestead Senior
- 10/3 at 7:30pm: Miami Central Senior High School vs Miami Northwestern
- 10/10 at 7pm: American Heritage vs Miami Senior High School
- 10/23 at 7pm: Miami Edison Senior High School vs Miami Homestead
- 10/24 at 7pm: St. Thomas Aquinas Senior High School vs American Heritage
- 10/30 at 7pm: Miami Central Senior High School vs Miami Carol City
- 10/31 at 7:3pm: South Dade Senior High School vs Miami Southridge
- 11/1 at 7pm: Dillard High School vs Deerfield Beach High School
