How much house does $500,000 buy you in Homosassa Springs?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Homosassa Springs?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Homosassa Springs right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
1025 Se 5Th Ave, Crystal River, FL 34429
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,237
- See 1025 Se 5Th Ave, Crystal River, FL 34429 on Redfin.com
69 Grass St, Homosassa, FL 34446
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,060
- See 69 Grass St, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com
6084 N Orchis Ter, Beverly Hills, FL 34465
- Price: $498,500
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,000
- See 6084 N Orchis Ter, Beverly Hills, FL 34465 on Redfin.com
1495 N Man O War Dr, Hernando, FL 34442
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,930
- See 1495 N Man O War Dr, Hernando, FL 34442 on Redfin.com
4355 W Justice Ct, Homosassa, FL 34446
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,720
- See 4355 W Justice Ct, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com
27 Deerwood Dr, Homosassa, FL 34446
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,664
- See 27 Deerwood Dr, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com
30 Boxleaf Ct, Homosassa, FL 34446
- Price: $499,500
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,588
- See 30 Boxleaf Ct, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com
510 Turner Camp Rd, Inverness, FL 34450
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,145
- See 510 Turner Camp Rd, Inverness, FL 34450 on Redfin.com
124 Corkwood Blvd, Homosassa, FL 34446
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,818
- See 124 Corkwood Blvd, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com
47 Seagrape St, Homosassa, FL 34446
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,878
- See 47 Seagrape St, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com
9 Ryewood Cir, Homosassa, FL 34446
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,596
- See 9 Ryewood Cir, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com
3563 W Blossom Dr, Beverly Hills, FL 34465
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,380
- See 3563 W Blossom Dr, Beverly Hills, FL 34465 on Redfin.com
18 Mayflower Ct S, Homosassa, FL 34446
- Price: $497,500
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,504
- See 18 Mayflower Ct S, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com
3925 N Nokomis Pt, Crystal River, FL 34428
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,906
- See 3925 N Nokomis Pt, Crystal River, FL 34428 on Redfin.com
2877 N Rivers Edge Blvd, Crystal River, FL 34429
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,776
- See 2877 N Rivers Edge Blvd, Crystal River, FL 34429 on Redfin.com
9 Plumbago Ct, Homosassa, FL 34446
- Price: $497,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,280
- See 9 Plumbago Ct, Homosassa, FL 34446 on Redfin.com
932 W Rollingwood Ct, Hernando, FL 34442
- Price: $499,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,262
- See 932 W Rollingwood Ct, Hernando, FL 34442 on Redfin.com
11929 W Riverhaven Dr, Homosassa, FL 34448
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,139
- See 11929 W Riverhaven Dr, Homosassa, FL 34448 on Redfin.com
1960 N Rose Hue Path, Hernando, FL 34442
- Price: $499,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,061
- See 1960 N Rose Hue Path, Hernando, FL 34442 on Redfin.com
5898 N Flagstaff Ave, Beverly Hills, FL 34465
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,999
- See 5898 N Flagstaff Ave, Beverly Hills, FL 34465 on Redfin.com
9459 N Eubanks Ter, Dunnellon, FL 34433
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,920
- See 9459 N Eubanks Ter, Dunnellon, FL 34433 on Redfin.com
1670 E Gate Dancer Cir, Inverness, FL 34453
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,804
- See 1670 E Gate Dancer Cir, Inverness, FL 34453 on Redfin.com
307 N Kinglet Ave, Hernando, FL 34442
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,794
- See 307 N Kinglet Ave, Hernando, FL 34442 on Redfin.com
1952 N Essex Ave, Hernando, FL 34442
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,771
- See 1952 N Essex Ave, Hernando, FL 34442 on Redfin.com
587 N Riva Ridge Path, Inverness, FL 34453
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,726
- See 587 N Riva Ridge Path, Inverness, FL 34453 on Redfin.com
5839 W Riverbend Rd, Dunnellon, FL 34433
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,688
- See 5839 W Riverbend Rd, Dunnellon, FL 34433 on Redfin.com
6670 S Merleing Loop, Floral City, FL 34436
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,454
- See 6670 S Merleing Loop, Floral City, FL 34436 on Redfin.com
6806 S Holly Oak Pt, Homosassa, FL 34448
- Price: $498,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,322
- See 6806 S Holly Oak Pt, Homosassa, FL 34448 on Redfin.com
12390 W Standish Dr, Homosassa, FL 34448
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,125
- See 12390 W Standish Dr, Homosassa, FL 34448 on Redfin.com
13920 W Evers Ct, Crystal River, FL 34429
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,020
- See 13920 W Evers Ct, Crystal River, FL 34429 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.