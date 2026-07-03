99 JAMZ 4th of July Takeover Mix Weekend with biggest DJs turning up your holiday all weekend long!

July 4th
July mix

Lock in this Friday and Saturday for the 99 JAMZ 4th of July Takeover Mix Weekend! Back-to-back bangers, nonstop heat, and the biggest DJs turning up your holiday all weekend long. Don’t miss it, only on 99 JAMZ!

Friday, July 3rd

9AM-10AM: DJ Juice 305

12PM-2PM: DJ Juice 305

2PM-4PM: DJ Money D

4PM-6PM: DJ Nasty 305

6PM-8PM: DJ Oli V

8PM-10PM: She-J Hercules

10PM-12AM: DJ Lucky C

Saturday, July 4th

12AM-2AM: Waggy T

2AM-4AM: DJ Juice 305

12PM-2PM: DJ Nasty 305

2PM-4PM: DJ Kreep

4PM-6PM: DJ Radio Jamez

6PM-8PM: DJ HA

8PM-10PM: DJ Qwon

10PM-12AM: DJ Juice 305

©2026 Cox Media Group

On Air99JAMZ - Miami's #1 For Hip Hop and R&B Logo
    View All
    1-866-991-5269

    News You Need