99 JAMZ 4th of July Takeover Mix Weekend with biggest DJs turning up your holiday all weekend long!

Lock in this Friday and Saturday for the 99 JAMZ 4th of July Takeover Mix Weekend! Back-to-back bangers, nonstop heat, and the biggest DJs turning up your holiday all weekend long. Don’t miss it, only on 99 JAMZ!
Friday, July 3rd
9AM-10AM: DJ Juice 305
12PM-2PM: DJ Juice 305
2PM-4PM: DJ Money D
4PM-6PM: DJ Nasty 305
6PM-8PM: DJ Oli V
8PM-10PM: She-J Hercules
10PM-12AM: DJ Lucky C
Saturday, July 4th
12AM-2AM: Waggy T
2AM-4AM: DJ Juice 305
12PM-2PM: DJ Nasty 305
2PM-4PM: DJ Kreep
4PM-6PM: DJ Radio Jamez
6PM-8PM: DJ HA
8PM-10PM: DJ Qwon
10PM-12AM: DJ Juice 305
©2026 Cox Media Group