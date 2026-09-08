Best Miami Dolphins fantasy performances of the last decade

Every season in the NFL produces performances that feel less like a single game and more like statistical outliers — explosive outings where quarterbacks pile up passing yards, running backs break off long scoring runs, and receivers turn routine targets into multi-touchdown afternoons. These are the kinds of games that separate good fantasy weeks from historic ones.
Stacker compiled a ranking of the best Miami Dolphins fantasy performances from 2016 to 2025 using data from Stathead. The list includes the highest single-game fantasy scores by quarterbacks, running backs, wide receivers, and tight ends. Players are ranked based on standard fantasy scoring.
Best quarterback fantasy games
#10. Tua Tagovailoa, October 24, 2021
- Stats: 291 Passing Yards, 4 Passing TDs, 2 Interceptions, 29 Rushing Yards
- Game: MIA vs ATL, 28-30 Loss
- Fantasy points: 26.54
#9. Ryan Tannehill, November 27, 2016
- Stats: 285 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 34 Rushing Yards
- Game: MIA vs SFO, 31-24 Win
- Fantasy points: 26.80
#8. Ryan Fitzpatrick, December 1, 2019
- Stats: 365 Passing Yards, 3 Passing TDs, 1 Interceptions
- Game: MIA vs PHI, 37-31 Win
- Fantasy points: 26.80
#7. Tua Tagovailoa, December 13, 2020
- Stats: 316 Passing Yards, 2 Passing TDs, 1 Interceptions, 24 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: MIA vs KAN, 27-33 Loss
- Fantasy points: 27.04
#6. Tua Tagovailoa, September 10, 2023
- Stats: 466 Passing Yards, 3 Passing TDs, 1 Interceptions
- Game: MIA vs LAC, 36-34 Win
- Fantasy points: 27.14
#5. Ryan Fitzpatrick, October 11, 2020
- Stats: 350 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 16 Rushing Yards
- Game: MIA vs SFO, 43-17 Win
- Fantasy points: 27.60
#4. Tua Tagovailoa, September 24, 2023
- Stats: 309 Passing Yards, 4 Passing TDs, 0 Interceptions
- Game: MIA vs DEN, 70-20 Win
- Fantasy points: 28.36
#3. Tua Tagovailoa, October 30, 2022
- Stats: 382 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 19 Rushing Yards
- Game: MIA vs DET, 31-27 Win
- Fantasy points: 29.18
#2. Ryan Fitzpatrick, December 22, 2019
- Stats: 419 Passing Yards, 4 Passing TDs, 1 Interceptions
- Game: MIA vs CIN, 38-35 (OT) Win
- Fantasy points: 31.66
#1. Tua Tagovailoa, September 18, 2022
- Stats: 469 Passing Yards, 6 Passing TDs, 2 Interceptions
- Game: MIA vs BAL, 42-38 Win
- Fantasy points: 38.86
Best running back fantasy games
#10. De'Von Achane, December 22, 2024
- Stats: 120 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 70 Receiving Yards
- Game: MIA vs SFO, 29-17 Win
- Fantasy points: 25.0
#9. Jay Ajayi, December 24, 2016
- Stats: 206 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: MIA vs BUF, 34-31 (OT) Win
- Fantasy points: 26.9
#8. De'Von Achane, October 12, 2025
- Stats: 128 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 22 Receiving Yards
- Game: MIA vs LAC, 27-29 Loss
- Fantasy points: 27.0
#7. Jay Ajayi, October 23, 2016
- Stats: 214 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: MIA vs BUF, 28-25 Win
- Fantasy points: 27.6
#6. Myles Gaskin, December 26, 2020
- Stats: 87 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 82 Receiving Yards, 2 Receiving TDs
- Game: MIA vs LVR, 26-25 Win
- Fantasy points: 28.9
#5. Raheem Mostert, October 15, 2023
- Stats: 115 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 17 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: MIA vs CAR, 42-21 Win
- Fantasy points: 31.2
#4. Jay Ajayi, October 16, 2016
- Stats: 204 Rushing Yards, 2 Rushing TDs
- Game: MIA vs PIT, 30-15 Win
- Fantasy points: 32.7
#3. De'Von Achane, November 9, 2025
- Stats: 174 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 51 Receiving Yards
- Game: MIA vs BUF, 30-13 Win
- Fantasy points: 34.5
#2. Raheem Mostert, September 24, 2023
- Stats: 82 Rushing Yards, 3 Rushing TDs, 60 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: MIA vs DEN, 70-20 Win
- Fantasy points: 38.2
#1. De'Von Achane, September 24, 2023
- Stats: 203 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 30 Receiving Yards, 2 Receiving TDs
- Game: MIA vs DEN, 70-20 Win
- Fantasy points: 47.3
Best wide receiver fantasy games
#10. Tyreek Hill, September 24, 2023
- Stats: 157 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 9 Receptions, 11 Targets
- Game: MIA vs DEN, 70-20 Win
- Fantasy points: 21.7
#9. Tyreek Hill, October 15, 2023
- Stats: 163 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 6 Receptions, 10 Targets
- Game: MIA vs CAR, 42-21 Win
- Fantasy points: 22.3
#8. Jaylen Waddle, October 30, 2022
- Stats: 106 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 8 Receptions, 9 Targets
- Game: MIA vs DET, 31-27 Win
- Fantasy points: 22.6
#7. Kenny Stills, September 9, 2018
- Stats: 106 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 4 Receptions, 5 Targets
- Game: MIA vs TEN, 27-20 Win
- Fantasy points: 22.6
#6. Kenny Stills, November 19, 2017
- Stats: 180 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 7 Receptions, 8 Targets
- Game: MIA vs TAM, 20-30 Loss
- Fantasy points: 24.0
#5. Tyreek Hill, October 8, 2023
- Stats: 181 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 8 Receptions, 9 Targets
- Game: MIA vs NYG, 31-16 Win
- Fantasy points: 24.1
#4. DeVante Parker, December 1, 2019
- Stats: 159 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 7 Receptions, 10 Targets
- Game: MIA vs PHI, 37-31 Win
- Fantasy points: 27.9
#3. Jaylen Waddle, September 18, 2022
- Stats: 171 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 11 Receptions, 19 Targets
- Game: MIA vs BAL, 42-38 Win
- Fantasy points: 29.1
#2. Tyreek Hill, September 18, 2022
- Stats: 190 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 11 Receptions, 13 Targets
- Game: MIA vs BAL, 42-38 Win
- Fantasy points: 31.0
#1. Tyreek Hill, September 10, 2023
- Stats: 215 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 11 Receptions, 15 Targets
- Game: MIA vs LAC, 36-34 Win
- Fantasy points: 33.5
Best tight end fantasy games
#10. Jonnu Smith, November 24, 2024
- Stats: 87 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 9 Receptions, 11 Targets
- Game: MIA vs NWE, 34-15 Win
- Fantasy points: 14.7
#9. Mike Gesicki, December 6, 2020
- Stats: 88 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 9 Receptions, 11 Targets
- Game: MIA vs CIN, 19-7 Win
- Fantasy points: 14.8
#8. Dion Sims, December 17, 2016
- Stats: 31 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 4 Receptions, 4 Targets
- Game: MIA vs NYJ, 34-13 Win
- Fantasy points: 15.1
#7. Jonnu Smith, October 20, 2024
- Stats: 96 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 7 Receptions, 7 Targets
- Game: MIA vs IND, 10-16 Loss
- Fantasy points: 15.6
#6. Mike Gesicki, December 13, 2020
- Stats: 65 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 5 Receptions, 6 Targets
- Game: MIA vs KAN, 27-33 Loss
- Fantasy points: 18.5
#5. Darren Waller, December 15, 2025
- Stats: 66 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 7 Receptions, 8 Targets
- Game: MIA vs PIT, 15-28 Loss
- Fantasy points: 18.6
#4. Mike Gesicki, October 16, 2022
- Stats: 69 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 6 Receptions, 7 Targets
- Game: MIA vs MIN, 16-24 Loss
- Fantasy points: 18.9
#3. Mike Gesicki, September 20, 2020
- Stats: 130 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 8 Receptions, 11 Targets
- Game: MIA vs BUF, 28-31 Loss
- Fantasy points: 19.0
#2. Mike Gesicki, December 22, 2019
- Stats: 82 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 6 Receptions, 12 Targets
- Game: MIA vs CIN, 38-35 (OT) Win
- Fantasy points: 20.2
#1. Jonnu Smith, November 17, 2024
- Stats: 101 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 6 Receptions, 8 Targets
- Game: MIA vs LVR, 34-19 Win
- Fantasy points: 22.1