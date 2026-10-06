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Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Greensboro using data from Gas Buddy

Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Cape Coral using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.

#1. Mobil

- Address: 2240 Park 82 Dr, Fort Myers, FL

- Price: $3.77

#2. Sam's Club

- Address: 301 SW Pine Island Rd, Cape Coral, FL

- Price: $3.83

#2. Chevron (tie)

- Address: 314 Del Prado Blvd N, Cape Coral, FL

- Price: $3.83

#2. BJ's (tie)

- Address: 1929 NE Pine Island Rd , Cape Coral, FL

- Price: $3.83

#5. Murphy USA

- Address: 1617 Del Prado Blvd. S, Cape Coral, FL

- Price: $3.85

#5. Costco (tie)

- Address: 7171 Cypress Lake Dr, Fort Myers, FL

- Price: $3.85

#5. Sam's Club (tie)

- Address: 5170 Cleveland Ave, Fort Myers, FL

- Price: $3.85

#8. Costco

- Address: 10088 Gulf Center Dr, Fort Myers, FL

- Price: $3.86