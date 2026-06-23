Cities with the most expensive homes in the Tampa metro area
Purchasing a home is one of the most important investments there is. More than a place to live, homeownership is an asset with the potential to tremendously rise in value. But with home prices reaching record heights, affordability plays a huge role for buyers.
The typical home value in the United States was $368,720 in May, 0.8% higher than the year before.
High mortgage rates are also making monthly payments more expensive; as of June 11, the
[ 30-year fixed mortgage rate ]
sits at 6.52%.
Although home prices have inflated all across the U.S., there are some cities that command a higher price tag than others. Location, size, age, and condition are all contributing factors to home value.
Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Tampa metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018. Data was available for 64 cities and towns.
#30. Belleair Bluffs, FL
- Typical home value: $384,690
- 1-year price change: -2.5%
- 5-year price change: +23.2%
#29. Tarpon Springs, FL
- Typical home value: $391,203
- 1-year price change: -4.5%
- 5-year price change: +19.2%
#28. Palm Harbor, FL
- Typical home value: $401,626
- 1-year price change: -4.2%
- 5-year price change: +23.0%
#27. Wesley Chapel, FL
- Typical home value: $402,489
- 1-year price change: -3.8%
- 5-year price change: +25.1%
#26. Dunedin, FL
- Typical home value: $410,187
- 1-year price change: -1.7%
- 5-year price change: +26.4%
#25. Thonotosassa, FL
- Typical home value: $412,458
- 1-year price change: -2.6%
- 5-year price change: +36.7%
#24. Valrico, FL
- Typical home value: $417,880
- 1-year price change: -3.3%
- 5-year price change: +28.4%
#23. Land O Lakes, FL
- Typical home value: $419,280
- 1-year price change: -4.0%
- 5-year price change: +26.0%
#22. Citrus Park, FL
- Typical home value: $426,454
- 1-year price change: -1.1%
- 5-year price change: +33.2%
#21. Dover, FL
- Typical home value: $431,489
- 1-year price change: -1.4%
- 5-year price change: +29.7%
#20. Pebble Creek, FL
- Typical home value: $437,086
- 1-year price change: -3.3%
- 5-year price change: +31.1%
#19. Apollo Beach, FL
- Typical home value: $438,851
- 1-year price change: -4.5%
- 5-year price change: +22.9%
#18. Greater Northdale, FL
- Typical home value: $452,354
- 1-year price change: -0.2%
- 5-year price change: +39.0%
#17. Hernando Beach, FL
- Typical home value: $478,583
- 1-year price change: -4.9%
- 5-year price change: +25.3%
#16. Lutz, FL
- Typical home value: $486,673
- 1-year price change: -2.4%
- 5-year price change: +32.5%
#15. Safety Harbor, FL
- Typical home value: $501,212
- 1-year price change: -1.5%
- 5-year price change: +28.3%
#14. Treasure Island, FL
- Typical home value: $521,268
- 1-year price change: -7.3%
- 5-year price change: +7.5%
#13. Westchase, FL
- Typical home value: $556,360
- 1-year price change: -2.3%
- 5-year price change: +31.6%
#12. Saint Pete Beach, FL
- Typical home value: $605,922
- 1-year price change: -8.1%
- 5-year price change: +9.4%
#11. Indian Shores, FL
- Typical home value: $637,473
- 1-year price change: -5.0%
- 5-year price change: +20.9%
#10. Madeira Beach, FL
- Typical home value: $639,093
- 1-year price change: -7.7%
- 5-year price change: +12.9%
#9. Harbor Bluffs, FL
- Typical home value: $653,285
- 1-year price change: -2.0%
- 5-year price change: +25.5%
#8. Redington Shores, FL
- Typical home value: $666,803
- 1-year price change: -7.9%
- 5-year price change: +5.0%
#7. North Redington Beach, FL
- Typical home value: $673,302
- 1-year price change: -4.7%
- 5-year price change: +15.7%
#6. Odessa, FL
- Typical home value: $685,049
- 1-year price change: -1.7%
- 5-year price change: +37.7%
#5. Redington Beach, FL
- Typical home value: $706,971
- 1-year price change: -7.1%
- 5-year price change: +15.3%
#4. Belleair, FL
- Typical home value: $729,613
- 1-year price change: +0.1%
- 5-year price change: +38.0%
#3. Indian Rocks Beach, FL
- Typical home value: $777,189
- 1-year price change: -2.0%
- 5-year price change: +25.0%
#2. Tierra Verde, FL
- Typical home value: $798,709
- 1-year price change: -4.7%
- 5-year price change: +22.9%
#1. Belleair Beach, FL
- Typical home value: $872,710
- 1-year price change: -4.6%
- 5-year price change: +23.3%